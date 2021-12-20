Воронеж, 20 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Защитница Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Маслова отмечает 100-летний юбилей 20 декабря. С днём рождения ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Bychkov Denis Воронеж

«Всегда приятно поздравлять с днем рождения наших дорогих ветеранов, ставших свидетелями и участниками многих исторических событий, пройденных нашей страной. Уважаемая Екатерина Алексеевна! На долю вашего поколения выпали нелегкие испытания и большая ответственность. Ваша биография — это сопричастность к судьбе Воронежа, к судьбе нашей Родины, пример беззаветной преданности родному краю. Спасибо за жизненную стойкость и честный труд. Уверен, именно на таких людях, как вы, держится земля. Желаю вам здоровья, душевного тепла, добра и благополучия!» — говорится в поздравлении губернатора.

Екатерина Маслова пришла фронт Великой Отечественной в 1942 году, связисткой в 104 Стрелковую дивизию. Участвовала в защите Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. После войны участвовала в восстановлении города. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «Защитник Воронежа» и другими наградами.