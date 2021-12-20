Сеул, , 12:57 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил многопрофильным больницам при университетах сосредоточить свое внимание и ресурсы на уходе за тяжелобольными пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе совещания с помощниками, состоявшегося 20 декабря, глава государства напомнил, что в стране наблюдается резкий рост числа тяжёлых случаев заболевания, усугубляющий нехватку больничных коек.

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Президент также обратился с просьбой к государственным больницам в столичном регионе по возможности максимально увеличить количество коек в инфекционных отделениях. Он также обратился к частным больницам с просьбой поддержать данные усилия.

Кроме того, Мун Чжэ Ин призвал выделить для лечения пациентов дополнительный медицинский персонал, использовав для этого военных медиков.