Москва, 20 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В России рост цен обеспечивает глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, которая повышает ключевую ставку в условиях денежного голода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о всплеске инфляции в РФ.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Во-первых, существует так называемый импорт инфляции. Действительно, доллары, которые эмитированы в больших количествах, просачиваются на рынки сырья и рынки материалов. При этом разрушение глобальной логистики подстегивает рост цен. А российское правительство принципиально отказывается защищать экономику от импорта инфляции. Если вы зимой не закрываете окно, то у вас в комнате будет холодно, потому что вы не боретесь с импортом холода. То же самое будет с импортом инфляции, — сказал Делягин. — Кроме того, рост цен обеспечивает госпожа Набиуллина, которая повышает процентную ставку в условиях денежного голода. Это не антиинфляционная, а проинфляционная мера. Потому что это обернется удорожанием кредита, которое будет закладываться в себестоимость всеми, кто этот кредит может взять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, какую роль играет политика правительства РФ в повышении инфляции.