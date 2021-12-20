Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Рэп-исполнитель Rich The Kid (Димитри Лесли Роджер) участвует в съемках клипа на неизданную песню. Информацией об этом он поделился в историях на своей странице в Instagram 20 декабря 2021 года.

Музыка (сс) StockSnap

Новая композиция станет совместной работой с музыкальной группой Migos, которая также появится в клипе. Известно, что съемочный процесс проходит в США.

Напомним, что 17 декабря 2021 года Rich The Kid представил трек Blue Cheese, записанный при участии продюсера Mike Dean. Дата выхода нынешней песни остается в секрете.

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