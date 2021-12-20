Самара, 20 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Автономную солнечно-ветровую систему впервые смонтировали на автодороге в Самарской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) Aleksandr1984 Солнечная батарея

Сообщается, что в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе были капитально отремонтированы два участка автотрассы Тольятти — Ташелка. На участке с 23 по 26 километр около остановочных павильонов и пешеходных переходов были смонтированы 12 светильников, которые работают от ветрогенераторов и солнечных батарей.

«Это первый такой реализованный проект на региональных дорогах в Самарской области. На пешеходных переходах, где нет близлежащих линий электропередач, но необходимо обеспечить освещение, мы устанавливаем автономные светильники на солнечных батареях. Но зимой опытные образцы показали себя не слишком эффективно — и солнца мало, и панели покрывал снег, который необходимо было постоянно счищать. Поэтому решили применить комбинированные установки с панелями солнечных батарей и ветрогенераторами. Накопителями электроэнергии при этом выступают аккумуляторы», — приводит пресс-служба слова руководителя эксплуатации и ремонта автомобильных дорог областного минтранса Александра Николаева.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 11,2 км автотрассы Тольятти-Ташелка.