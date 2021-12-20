Москва, 20 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Под видом налогового маневра власти РФ приняли решение об ускорении инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о том, что РФ грозит неожиданный всплеск инфляции в 2022 году.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Я не понимаю, почему Всемирный банк говорит именно о неожиданном всплеске инфляции. Государство приняло решение о радикальном повышении цен. Налоговый маневр в металлургии обеспечит скачок цен в металлургии. В 2018 году он обеспечил скачок цен на бензин. А скачок цен в металлургии будет транслирован по всей экономике. Правительство РФ под видом налогового маневра приняло решение об ускорении инфляции», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своими прогнозами о росте инфляции в РФ поделились экономисты Андрей Колганов и Георгий Остапкович.