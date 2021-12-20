В Калмыкии сократили срок годности результатов ПЦР-тестов на COVID
Элиста, 20 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Калмыкии срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократили до 48 часов. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба, передаёт ИА REGNUM 20 декабря.
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ПЦР-лаборатория в Севастополе
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ПЦР-тест на COVID с отрицательным результатом необходимо предоставлять гостям свадебных церемоний, библиотек, музеев, театров и других учреждений. Медицинский документ также необходим посетителям кафе и ресторанов.
ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкиив период новогодних и рождественских праздников решено усилить ковид-запреты.