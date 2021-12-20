Москва, 20 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Военно-транспортный вертолет Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) доставил экипаж корабля «Союз МС-20» из точки посадки в Жезказган (Казахстан), сообщает 20 декабря пресс-служба округа.

Vitaly V. Kuzmin МИ-8

Отмечается, что перелет из основного района посадки спускаемого аппарата на аэродром Жезказгана прошел в сложных метеоусловиях.

«На борту вертолета экипаж «Союза МС-20» сопровождали специалисты-медики, которые контролировали жизненно важные показатели космонавтов: пульс, давление и насыщенность крови кислородом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что военные специалисты с помощью эвакуационной машины ПЭМ-2, оснащенной грузовой платформой, доставят в Жезказган спускаемый аппарат космического корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 20 декабря, спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-20», с космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным совершил посадку в степи Казахстана.

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