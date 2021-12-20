Чикаго, США, , 12:55 — REGNUM Популярный музыкант Канье Уэст (Йе) организовал благотворительное мероприятие в Чикаго (США). Информацию об этом сообщила администрация города 20 декабря 2021 года.

Канье Уэст David Shankbone

В рамках акции исполнитель пожертвовал четыре тысячи игрушек детям из района Энглвуд в преддверии Рождества. В организации события также приняли участие владельцы крупных чикагских компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст планирует избавиться от всей недвижимости к концу 2022 года. Тем самым артист планирует решить проблему бездомных в Лос-Анджелесе.

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