Москва, 20 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В апреле-мае 2022 года инфляция в России выйдет на плато, а потом будет снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция своего пика достигнет примерно в феврале 2022 года. Потом ляжет на плато (апрель-май), а где-то с мая наступит точка перелома и инфляция начнет снижаться. До 5% вполне реально», — сказал Остапкович.

Но, как подчеркнул экономист, многое зависит от маршрута коронавируса.

«И, кроме того, если не прилетят «черные лебеди» в виде всяких санкционных перестроений. Я не думаю, что США и Европа будут вводить заоблачные санкции. Но дело в том, что в России рубль начинает слабеть, а инфляция — расти даже на санкционной риторике. Если США и ЕС будут постоянно поддерживать санкционную риторику, то это будет плохо влиять на предпринимательский климат. То есть предприниматели будут жить в большой зоне неопределенности, когда сложно просчитать движение инфляции», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, за счет чего в РФ будет снижаться инфляция.