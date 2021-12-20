Обнинск, Калужская область, 20 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области суд приговорил 45-летнего жителя Обнинска к двум годам лишения свободы за применение насилия в отношении полицейских, сообщили 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что подсудимый был обнаружен полицейскими в ночное время при проникновении в магазин сотовой связи на проспекте Ленина города Обнинска. Сотрудники забежали в магазин вслед за грабителем. В это время подсудимый распылил газ из баллончика в лицо сотрудникам полиции, он вызвал сильное жжение и боль в области глаз и кожи лица. После этого полицейские применили физическую силу и специальные средства и задержали преступника.

Злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.