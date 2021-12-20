София, , 12:53 — REGNUM В Болгарии за последние два месяца резко выросли цены на мясомолочную продукцию сельскохозяйственной отрасли страны. Об этом 20 декабря пишет софийская газета «Монитор».

Мясная продукция

По данным болгарской Центра экономических исследований, стоимость свинины на местном аграрном рынке увеличилась на 10%, говядина стала дороже на 12%, а телятина — на 13%. Кроме того, в отдельных регионах страны подорожали традиционные для Болгарии молоко, сметана, творог и брынза. Согласно официальной информации, подобные ценовые изменения связаны с восходящей европейской динамикой цен.

«Эта тенденция сохранится и в 2022-м году», — прогнозируют эксперты.

В то же время правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные средства на материальную помощь малообеспеченным семьям страны.

«Необходимо сделать так, чтобы наши относительно небогатые граждане не ощутили на себе подобного ценового скачка», — заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков.