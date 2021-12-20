Москва, , 12:53 — REGNUM В России 84 региона из 85 получат дополнительное финансирование на строительство автомобильных дорог. Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры.

«Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог, ну и также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», — сказал Мишустин.