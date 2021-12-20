Москва, , 12:53 — REGNUM Вне зависимости от того, как оценивать политику Банка России по повышению ключевой ставки, приходится констатировать, что такие меры всегда обеспечивали снижение инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о том, что в 2022 году России грозит неожиданный всплеск инфляции.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скорее всего, инфляция пойдет вниз, — сказал Остапкович. — Можно по-разному относиться к маневрам Центрального банка с ключевой ставкой, но факт остается фактом — такие маневры всегда приводили к снижению инфляции. Не бывало таких случаев, чтобы повышение ключевой ставки в цивилизованной, рыночной экономике не приводило к снижению инфляции. К сожалению, это приводит и к снижению темпов экономического роста. Ключевая ставка тормозит инвестиционный и потребительский спрос, потому что деньги становятся дороже. Но инфляционное давление всегда снижается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом инфляции в РФ высказался ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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