Ставрополь, , 12:53 — REGNUM В Ставропольском крае вновь отмечен рост смертности от осложнений после COVID-19. За последние трое суток число умерших составило 94 человека, в том числе 32 пациента скончались за прошедшие сутки. Общее число случаев смерти пациентов от опасной инфекции достигло 5824, сообщили 20 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что еще в середине прошлой недели в крае отмечалось снижение случаев летального исхода — 15 декабря было зафиксировано 24 случая смерти, что стало наименьшим показателем за последние месяцы.

Общее число носителей коронавируса достигло на Ставрополье 121 984 человек, в том числе 463 пациента были выявлены за последние сутки. Выздоровели за этот же день 153 человека. А общее число сумевших справиться с болезнью составило 93 953 человека.