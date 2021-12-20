Москва, 20 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Давление пандемии на экономику РФ будет ослабевать в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем на ряд других стран.

ИА REGNUM Инфляция

«У нас темпы вакцинации ниже, чем во многих развитых странах. Но уровень вакцинации постепенно растет. И как раз в 2022 году этот уровень будет достаточно большим для того, чтобы риски, связанные с пандемией, серьезно уменьшились, — сказал Колганов. — Поэтому можно говорить о том, что пандемия сильнее давила на экономику России в 2021 году. Это было правильно. Но насчет 2022 года это постепенно перестанет быть актуальным. Хотя, конечно, не сразу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, грозит ли РФ неожиданный всплеск инфляции в 2022 году.