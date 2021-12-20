Москва, 20 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Москва будет добиваться, чтобы бизнесмена Владислава Клюшина, выданного Швейцарией в США, вернули в Россию. Об этом уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Дипломат подчеркнул, что для возвращения Клюшина на родину будут приложены все усилия, также российскому гражданину окажут помощь по линии консульских учреждений. Лукьянцев утвердительно ответил на вопрос, можно ли расценивать произошедшее с Клюшиным как часть «охоты» США за гражданами России.

«Да, это очередной эпизод той самой охоты», — сказал Лукьянцев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Клюшина арестовали 21 марта в Швейцарии по запросу США. Американские власти обвиняют бизнесмена в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации. Из Швейцарии в США его экстрадировали 18 декабря.

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