Москва, , 12:51 — REGNUM Можно предположить, что уровень инфляции в РФ не будет снижаться, но вот насчет ее всплеска есть большие сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о высоком риске неожиданного всплеска инфляции в РФ в 2022 году.

Инфляция Picserver.org

«Я могу себе представить [ситуацию], когда уровень инфляции в России не будет снижаться, но насчет всплеска у меня есть большие сомнения. Я не вижу никаких причин для того, чтобы этот всплеск произошел, — сказал Колганов. — Единственное, что можно здесь представить — это катастрофический неурожай, который вызовет огромный дефицит продовольственной продукции, наложившись на аналогичный дефицит на мировом рынке. Тогда внутренние цены на продовольствие сильно поползут вверх».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о рисках всплеска инфляции в РФ заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

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