Пальма-де-Майорка, Испания, 20 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Председатель правительства Балеарских островов Франсина Арменголь сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Twitter.

Ибица. Балеарские острова

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«Я только что получила новости. У меня положительный тест на COVID-19», — написала Арменголь.

По её словам, она болеет в лёгкой форме, и с ней «всё в порядке».