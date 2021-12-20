Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Американский рэп-музыкант Gunna (Серхио Джаванни Китченс) показал новое дорогостоящее приобретение. Соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Instagram 20 декабря 2021 года.

Наручные часы SplitShire

https://www.instagram.com/p/CXr3FgcNlul/

Артист приобрел наручные часы популярной швейцарской марки Audemars Piguet. Известно, что стоимость покупки составила более 135 тыс. долларов.

Напомним, что за свою карьеру Gunna успел выпустить два студийных альбома. На 2022 год исполнитель запланировал выход третьей пластинки, получившей название Drip Season 4.

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