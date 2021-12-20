Киев, 20 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о желании Киева получить от Запада наступательное вооружение, высмеял на своей странице «ВКонтакте» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Резников придумал новый формат членства Украины в НАТО и обозвал это «членством де-факто». То есть НАТО будет использовать Украину в своих целях, как захочет. Будет военные базы размещать, использовать украинцев в качестве пушечного мяса, как полигон для тренировки своих солдат, изучать театр военных действий, создавать зону нестабильности с Россией, продавать вышедшую из строя или весьма устаревшую военную технику. Зато альянс не будет нести никаких обязательств перед Украиной ни в какой критической ситуации. Удобно, не правда ли?!»

Резников еще добавил, что Украина имеет право стать членом НАТО, потому что это записано в ее конституции. Только этот горе-министр забыл добавить, что ни в одном документе НАТО не прописана обязанность самого альянса принять Украину в качестве этого самого члена. А неистовое и абсолютно необоснованное желание киевского режима во что бы то ни стало присоединиться к НАТО дает этому военно-политическому блоку полный карт-бланш.

Еще этот умник заявил: «Воевать мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет». Понимает ли Резников, что выделение Украине наступательного вооружения только усугубит ситуацию? Но нет, средним умам этого не понять».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на брифинге по итогам переговоров с главой минобороны Дании украинский министр обороны Алексей Резников заявил: «Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот».

Редакция ведет трансляцию о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает Минские договорённости без формального отказа от них.

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