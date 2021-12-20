Ташкент, 20 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Министерство народного образования (МНО) Узбекистана опровергло заявление об ограничении празднования Нового года в общеобразовательных школах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Было неправильно истолковано письмо министерства народного образования общеобразовательным школам относительно планирования и проведения новогодних праздников», — говорится в сообщении.

«Доводим до вашего сведения, что никаких ограничений на празднование Нового года на территориях общеобразовательных школ нет», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве подчеркивают, что «в целях предотвращения сбора денег в школах и недовольства родителей отмечать Новогодний праздник в ресторанах, кафе и других заведениях общепита не рекомендуется».

«Сообщаем, что запреты, связанные с организацией различных корпоративных праздников и развлекательных мероприятий Республиканской специальной комиссией по противодействию коронавирусу, распространены на министерства, ведомства и другие государственные органы», — отметили в министерстве.