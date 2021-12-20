Таллин, , 12:49 — REGNUM Новый посольский комплекс США в Таллине многократно превысит по размерам нынешнее здание на улице Кентманни. Об этом сообщил эстонский новостной портал гостелерадио ERR со ссылкой на главу столичного департамента городского планирования Ивара Раннама.

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Так, помимо главного девятиэтажного здания посольства на участке между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика там появится и семь двухэтажных построек.

«Сейчас в ходатайстве значится большое здание в центре участка, до девяти этажей, и семь небольших, по краям, до двух этажей. Между ними будет озеленение», — отметил Раннама.

Журналисты назвали масштабными планы американских дипломатов: нынешнее здание на улице Кентманни занимает 2 000 квадратных метров, площадь нового посольского комплекса будет в семь раз больше.

Предполагается, что в нем будут созданы возможности для проведения досуга, помещения для складирования материалов, подсобные здания и помещения для морских пехотинцев, охраняющих посольство.

Для работ США наняли американское архитектурное бюро Mark Cavagnero Associates. Его местным партнером является фирма Esplan. Детальной планировкой занимается тартуская фирма Artes Terrae.