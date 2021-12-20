Кабул, 20 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Некоторые близкие священнослужителей и жители Кабула считают нападения на религиозных деятелей подозрительными и призывают Исламский Эмират (Афганистан, самоназвание радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность религиоведов.

Steve Evans Голубая мечеть. Мазари-Шариф. Афганистан

За последние два дня в Кабуле были совершены нападения на двух священнослужителей.

18 декабря маулави Бисмилла Шакир стал мишенью неизвестных боевиков в районе Котал Хайрхане 17-го округа Кабула, когда он шел из дома в мечеть. Он был убит, а Абдул Салам Абед был ранен в результате нападения днём ранее.

Забихулла Файез, священнослужитель и коллега маулави Шакира, задается вопросом: «Где наша безопасность? К сожалению, наше положение ухудшается с каждым днём».

Родственники маулави Шакира обвиняют силовиков в неспособности обеспечить безопасность религиозных деятелей в стране и призывают Исламский Эмират (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принять меры для предотвращения целенаправленных убийств.

«Мы не знаем причины убийства, у нас не было никакой личной неприязни или вражды с кем-либо», — сказал телеканалу TOLOnews племянник маулави Бисмиллаха Шакира Абдул Басит.

Два дня назад маулави Абдул Салам Абед был ранен в результате взрыва бомбы в его машине в третьем районе Парван в Кабуле и сейчас проходит лечение в кабульской больнице.

Абдулманнан Сакиб, брат Абдул Салама Абеда, сказал телеканалу: «Мы призываем Исламский Эмират (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расследовать эти случаи и дать ответ нации».

«Каждый день мы видим, как убивают священнослужителей, и мы не знаем, в чем проблема», — отметил Абдулхай Кант, родственник Абдул Салама Абеда.

В результате взрыва 17 декабря погиб Аманулла Сафи, бывший глава службы благоустройства Кабула и друг Абдул Салама Абеда, а еще два человека получили ранения.

Как сообщал доктор Джавад Нурзай, пострадавший был доставлен в больницу с серьёзным ранением, у него серьёзное повреждение мозга, он впал в кому.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за убийства.

«Мы в кратчайшие сроки найдем врагов Исламского Эмирата (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и накажем их за их действия», — сказал TOLOnews заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел Акил Азам.

За последние четыре месяца в различных провинциях были убиты шесть священнослужителей, но виновные ещё не установлены и арестованы.

Напомним, маулави Шакир получил религиозное образование в Медине и был старшим преподавателем Кабульской Высшей арабской академии.