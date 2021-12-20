Батайск, Ростовская область, , 12:49 — REGNUM Ростовский суд вынес приговор 55-летнему батайчанину, который в сентябре 2021 года разгуливал с ножом у школы. Хулигана отправили в колонию общего режима. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Суд

В материалах уголовного дела сказано, что инцидент случился днём 8 сентября на одной из остановок общественного транспорта в Батайске, расположенной неподалёку от общеобразовательного учреждения. Пьяный мужчина матерился и показывал прохожим, в том числе детям, кухонный нож. Суда батайчанин дожидался под стражей.

Ростовский суд приговорил мужчину к восьми месяцам колонии общего режима.

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