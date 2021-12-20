Рыбновский район, Рязанская область, , 12:50 — REGNUM Подал в отставку глава администрации Рыбновского района Рязанской области Андрей Горелов, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе муниципалитета.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

На внеочередном заседании районной думы депутаты рассмотрели заявление об уходе главы по собственному желанию и поддержали его решение. Полномочия руководителя муниципалитета временно будет исполнять управляющий делами администрации Марина Лысаковская.

Андрей Горелов возглавил Рыбновский район в августе 2019 года.