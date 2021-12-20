Краснодар, , 12:48 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 496 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 декабря. Накануне, 19 декабря, сообщалось о 765 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

В столице края выявлено 90 новых заразившихся, на втором месте — Динский район. Там подтверждён 31 новый случай, в Тимашевском и Тихорецком — по 27 новых ковид-пациентов, 26 случаев заражения зарегистрировано в Анапе.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 113 184 случая COVID-19. Выздоровели из этого числа 89 184 человека, за сутки выписан 471 человек. 9519 пациентов спасти не удалось, за сутки умерли 20 человек.

На 20 декабря в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 4770 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 2620 пациентов. На ИВЛ в настоящее время находятся 86 человек с коронавирусом, на ЭКМО — ещё четверо пациентов.