Тбилиси, , 12:48 — REGNUM В лаборатории Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии выявили два случая заражения штаммом «Омикрон». Об этом 20 декабря сообщил на брифинге глава NCDC Амиран Гамкрелидзе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Оба пациента являются гражданами Грузии. Они побывали в США и Дубае, сейчас находятся в изоляции», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что теперь медики проверяют 26 человек, которые контактировали с носителями новой мутации SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что это первые обнаруженные случаи заражения штаммом «Омикрон» в Грузии. Их выявили среди десяти подозрительных случаев, отмеченных в стране на прошлой неделе.

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