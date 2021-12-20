Великий Новгород, 20 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. За сутки в Новгородской области выявили 170 случаев заражения ковидом, это на шесть случаев меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает 20 декабря федеральный оперштаб. В области сохраняется положительная динамика, количество выявленных случаев заболевания с каждым днем снижается.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От ковида, как от основной причины смерти, в Новгородской области скончались за минувшие сутки шесть человек, что на одного человека больше, чем за 18 декабря. Динамика смертности в регионе по-прежнему нестабильна.

Отрицательный тест на коронавирус за минувшие сутки получили 549 человек, их выписали по выздоровлению. Статистика за 19 декабря по этому показателю на 36 человек больше, чем за предыдущие сутки. Показатель выздоровления в регионе на протяжении последних дней стал нарастать еще больше.

За все время пандемии в регионе выявили 63 627 случая заражения. От коронавируса скончались 735 человек, а выздоровели — 55 998человек.