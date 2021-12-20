Дубай, ОАЭ, , 12:48 — REGNUM Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) отметился знакомством с популярным американским боксером Флойдом Мейвезером. Совместное фото знаменитостей появилось на странице музыканта в Instagram вечером 19 декабря 2021 года.

Рэпер Моргенштерн Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CXrZNbsL-du/

Известно, что встреча состоялась в Дубае (ОАЭ). Причины и подробности знакомства не раскрываются.

Напомним, что 25 ноября 2021 года появилась информация о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками через интернет. 9 декабря 2021 года исполнитель представил композицию под названием «Домой», а позднее дополнил её видеоклипом, снятым в Дубае.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Big Baby Tape назвал «самый интересный альбом года»