Дубай, ОАЭ, 20 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) отметился знакомством с популярным американским боксером Флойдом Мейвезером. Совместное фото знаменитостей появилось на странице музыканта в Instagram вечером 19 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Рэпер Моргенштерн

https://www.instagram.com/p/CXrZNbsL-du/

Известно, что встреча состоялась в Дубае (ОАЭ). Причины и подробности знакомства не раскрываются.

Напомним, что 25 ноября 2021 года появилась информация о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками через интернет. 9 декабря 2021 года исполнитель представил композицию под названием «Домой», а позднее дополнил её видеоклипом, снятым в Дубае.