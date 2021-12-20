Воробьев пообещал продолжить закупку машин неотложной медпомощи
Красногорск, 20 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Подмосковье продолжат программу закупки автомобилей неотложной медицинской помощи. Об этом 20 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Подмосковья, в 2021 году в области было закуплено 340 машин скорой медицинской помощи, в том числе «реанимобили». Эти меры оказались востребованными на фоне пандемии коронавируса. Вместе с тем власти развивают неотложную медицинскую помощь, отметил губернатор.
«Мы ввели новый компонент в оказание медицинской помощи — это неотложки. Мы уже купили 430 автомобилей неотложной медицинской помощи. Прошу продолжить эту программу в 2022 году», — сказал Воробьев.