Красногорск, 20 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Подмосковье продолжат программу закупки автомобилей неотложной медицинской помощи. Об этом 20 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Скорая помощь

По словам главы Подмосковья, в 2021 году в области было закуплено 340 машин скорой медицинской помощи, в том числе «реанимобили». Эти меры оказались востребованными на фоне пандемии коронавируса. Вместе с тем власти развивают неотложную медицинскую помощь, отметил губернатор.

«Мы ввели новый компонент в оказание медицинской помощи — это неотложки. Мы уже купили 430 автомобилей неотложной медицинской помощи. Прошу продолжить эту программу в 2022 году», — сказал Воробьев.