Париж, 20 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Центральный банк Франции пересмотрел свой прогноз по росту экономики на 2022 год, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По данным Центрально банка, рост экономики Франции в 2022 году составит 3,6%.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) остается «стабильным». Рост экономики в 2023 году составит 2,2%. К 2024 году Франция вернется к темпам, близким к докризисному уровню.

Правительство Франции ожидает, что рост экономики составит 4% в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, у министра промышленности Франции Аньес Панье-Рунакер обнаружили коронавирус.