Омск, , 12:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 505 случаев заражения коронавирусом, в том числе 437 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в областном минздраве.

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области выявлено 125 834 носителя коронавируса, выздоровели 105 186 человек.

За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 224 фамилиями.

Напомним, 19 декабря в Омской области был выявлен 521 носитель коронавируса, выздоровел 951 человек.

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