Мадрид, 20 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Правительство Испании направило поздравления избранному президенту Чили Габриэлю Боричу с победой на выборах. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление испанского МИД.

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España (Pool Moncloa. Fernando Calvo) Дворец Монклоа

Испанский кабмин пожелал Боричу «больших успехов» в исполнении своих обязанностей, говорится в заявлении ведомства.

«Чили — ключевой партнер, с которым нас связывают глубокие дружеские отношения в рамках Иберо-американского сообщества наций», — говорится в заявлении.