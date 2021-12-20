Кейптаун, 20 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Заразившийся 12 декабря новой коронавирусной инфекцией президент ЮАР Сирил Рамапоса вылечился и начал снова исполнять свои обязанности. Об этом 20 декабря говорится в сообщении администрации главы страны, которое размещено на ее официальном портале.

Erfan Kouchari Сирил Рамафоса

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Уточняется, что президент ЮАР пробыл на самоизоляции неделю, после того как его тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат.

«Глава государства вернулся к своим обязанностям и будет председательствовать на заключительном в текущем году заседании кабинета министров, которое состоится 22 декабря», — говорится в сообщении.

Отметим, 12 декабря стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса заразился коронавирусом, болезнь протекала у него в легкой форме.