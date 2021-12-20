Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM За последние сутки в ковидные стационары Петербурга были госпитализированы 309 пациентов, что на 13 человек меньше, чем в предыдущие сутки, об этом сообщили 20 декабря в городском оперштабе.

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В больницах города в настоящее время размещены 6045 пациентов с COVID-19 и пневмонией, что на 110 человек больше, чем в предыдущие сутки. За 19 декабря из коронавирусных стационаров выписан по выздоровлению 121 человек (-240 к уровню предыдущих суток). В реанимацию помещены 572 пациента (-13). К аппаратам ИВЛ подключены 319 пациентов (-8).

В Петербурге для лечения COVID-19 развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях, за сутки их стало больше на 150 коек. Доля свободных коронавирусных коек составляет 40,85% от норматива Минздрава России.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге состоит 26 087 человек (-261). На карантине находятся 2765 человек (-234), в обсерваторе — 92 человека (+4).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки не изменился и составляет 0,99 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 1958 новых случаев коронавируса (-3), выздоровели 844 человека, скончались 64 человека.

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