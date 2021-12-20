Москва, , 12:44 — REGNUM Рэп-исполнитель Big Baby Tape (Егор Ракитин) объявил лучшую, по его мнению, музыкальную пластинку 2021 года. Соответствующей информацией артист поделился в историях на своей странице в Instagram 20 декабря 2021 года.

Big Baby Tape и Kizaru Скриншот видео в YouTube

По мнению музыканта, лучшим альбомом 2021 года стал проект 4NEM от американского рэпера Chief Keef (Кит Фаррел Козарт). Премьера этой работы состоялась 17 декабря 2021 года.

Напомним, что 22 октября 2021 года Big Baby Tape выпустил пластинку Bandana, записанную при участии Kizaru (Олег Нечипоренко). Позднее проект получил звание самого прослушиваемого альбома 2021 года в России по версии музыкального сервиса Spotify.

Читайте ранее в этом сюжете: Blood Incantation анонсировали новый альбом под названием Timewave Zero