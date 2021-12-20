Москва, 20 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Big Baby Tape (Егор Ракитин) объявил лучшую, по его мнению, музыкальную пластинку 2021 года. Соответствующей информацией артист поделился в историях на своей странице в Instagram 20 декабря 2021 года.

Скриншот видео в YouTube Big Baby Tape и Kizaru

По мнению музыканта, лучшим альбомом 2021 года стал проект 4NEM от американского рэпера Chief Keef (Кит Фаррел Козарт). Премьера этой работы состоялась 17 декабря 2021 года.

Напомним, что 22 октября 2021 года Big Baby Tape выпустил пластинку Bandana, записанную при участии Kizaru (Олег Нечипоренко). Позднее проект получил звание самого прослушиваемого альбома 2021 года в России по версии музыкального сервиса Spotify.