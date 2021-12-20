Москва, , 12:44 — REGNUM Обвиняемый в государственной измене основатель Group-IB Илья Сачков около года назад записал и разослал своим близким видеозапись, в которой он допустил, что его могут арестовать или убить. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три близких к предпринимателю источника.

Илья Сачков Group-ib.ru

«Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме», — приводит издание слова Сачкова в видео.

Сачков предполагал, что его могут отравить или обвинить в госизмене. В подтверждение своих слов, он рассказал, что за ним наблюдают.

Как сообщало ИА REGNUM, Илью Сачкова задержали 28 сентября и поместили под арест в связи с подозрением в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». В октябре ему официально было предъявлено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину Сачков не признаёт.

Ранее по теме:Мать арестованного за госизмену Ильи Сачкова обратилась к Путину