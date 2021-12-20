Красногорск, , 12:44 — REGNUM По исполненным государственным и муниципальным контрактам на территории Подмосковья следует расплатиться до конца 2021 года. Соответствующее поручение 20 декабря дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается оплаты контрактов, и муниципальные, и региональные контракты должны быть закрыты до 27 декабря включительно. Поэтому прошу вас эти мероприятия реализовать», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что расположенным на территории Подмосковья предприятиям следовало бы поставлять свою продукцию по региональным госконтрактам на специальных условиях.

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