Красногорск, 20 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. По исполненным государственным и муниципальным контрактам на территории Подмосковья следует расплатиться до конца 2021 года. Соответствующее поручение 20 декабря дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Инфляция

«Что касается оплаты контрактов, и муниципальные, и региональные контракты должны быть закрыты до 27 декабря включительно. Поэтому прошу вас эти мероприятия реализовать», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что расположенным на территории Подмосковья предприятиям следовало бы поставлять свою продукцию по региональным госконтрактам на специальных условиях.