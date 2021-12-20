Магадан, , 12:49 — REGNUM Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, найденный мёртвым в своём офисе, мог покончить с собой. Об этом сообщил 20 декабря старший помощник руководителя СУСК РФ по Магаданской области Андрей Макаров.

Мэрия города Магадана Magadangorod.ru

Летом Крамаренко опубликовал в соцсети фотографию, вызвавшую скандал. Снимок изображал его на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной множеством тушек убитых гусей. Против Крамаренко, как сообщало ИА REGNUM, возбудили уголовное дело о незаконном отстреле птиц, а вечером 19 декабря его тело обнаружили в офисе.

«У следствия несколько версий произошедшего, в том числе убийство и самоубийство», — сказал Макаров РИА Новости.

Он рассказал, что следователи опрашивают родственников и свидетелей, изучают видео с камер наблюдения в офисе погибшего. Также проводится экспертиза.

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