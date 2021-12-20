Бухарест, 20 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ отбывает в Брюссель с первым в качестве главы румынского правительства рабочим визитом. В ходе пребывания в номинальной столице ЕС он планирует заручиться поддержкой НАТО в планах Бухареста увеличить присутствие в стране войск Североатлантического альянса, сообщает Румынское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Н. Чукэ намерен поднять вопрос об укреплении румынско-украинской границы, а также выделении Киеву и Кишиневу дополнительных средств на развитие партнерских программ Украины и Молдавии с альянсом.

«Мы должны максимально способствовать развитию обороноспособности этих стран», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, план дополнительного размещения войск НАТО на востоке Румынии являлся частью предвыборной программы действующего румынского кабинета министров. Ранее на румынскую территорию прибыл дополнительный контингент Пентагона, включая элитные подразделения ВВС.