Нальчик, , 12:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии под подозрение в причинении смерти по неосторожности попала жительница города Нальчика. Против 66-летней женщины возбудили уголовное дело после гибели её внучки, отравившейся газом, сообщили 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из подробностей происшествия известно, что трагедия произошла 4 декабря 2021 года. Бабушка сорвала пломбу с газового нагревателя, и её несовершеннолетняя внучка, находившаяся в ванной, отравилась газом и скончалась.

При этом установлено, что женщина ранее, в ноябре 2021 года, была предупреждена «об опасности для жизни при использовании газового проточного водонагревателя в ванной комнате ввиду отсутствия системы отведения продуктов сгорания газа». Однако она пренебрегла предписанием сотрудника газовой компании и сорвала пломбу, из-за чего помещение наполнилось продуктами горения газа, которые стали причиной смерти ребенка.

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