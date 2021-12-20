Сочи, Краснодарский край, , 12:39 — REGNUM Опасность схода лавин прогнозируется в горах Сочи в период с 20 по 22 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Лавина Henk Monster

«В период с 18:00 20 декабря до 18:00 22 декабря 2021 г. в горах МО г. Сочи выше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов, сильного ветра и морозов до — 15 градусов — предупреждение действует до 24 декабря.