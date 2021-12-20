Сантьяго, 20 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Победа на президентских выборах в Чили представителя коалиции левых сил тем более значима, что боролись против неё не только местные правые, но и их патроны из США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Как сообщалось ранее, победу на выборах президента Чили одержал Габриэль Борич, набравший около 55% голосов.

« Победа на президентских выборах в Чили представителя коалиции левых сил «Одобряю достоинство» тем более значима, что боролись против неё, конечно, не только местные правые, но и их союзники и патроны из США. Тем не менее левые в Чили победили и, надеюсь, смогут удержать эту победу на продолжительный срок.

Очень правильная мысль заключена в самом названии этой коалиции: она за достоинство! Годы, прошедшие после разрушения СССР, говорят о том, что положение не только человека труда, но просто человека становится в нашем мире всё менее достойным. Причина этого — утеря альтернативы исторического развития. К сожалению, ни Китай, ни тем более нынешняя Россия такую достойную альтернативу предложить миру не может. Вернее, может, но не предлагает в силу прочной привязки нашего правящего слоя к Западу. В результате мы имеем то, что имеем, и в области собственно материального положения большинства населения нашей страны, и огромного имущественного расслоения, и уровня доверия граждан к власти.