Тобрук, Ливия, 20 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В ливийском городе Джалло произошёл взрыв. Об этом 20 декабря сообщает информационное агентство Fawasel Media.

Shia-news.ru Взрыв бомбы

По данным журналистов, инцидент произошёл в местном госпитале, приспособленном для лечения пациентов с коронавирусом. На территории госпиталя вспыхнул пожар, который впоследствии перекинулся на склад баллонов со сжатым кислородом.

В результате взрыва серьёзно пострадал главный корпус госпиталя. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По информации местных СМИ, госпиталь специализировался на лечении больных COVID-19, которых доставляли из района эль-Вахат и других регионов северо-восточной Ливии. Местные власти рассматривают возможность перевода части пациентов в госпиталя Тобрука, Адждабии и других городов региона.