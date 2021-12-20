Мадрид, 20 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил избранного президента Чили Габриэля Борича с победой на выборах. Об этом сообщает агентство EFE.

psoe extremadura Педро Санчес

В своём заявлении Санчес назвал Борича «надеждой на более справедливое, феминистское и экологическое будущее».

Ранее в Чили ультраконсерватор Хосе Антонио Каст признал поражение во втором туре выборов президента и поздравил кандидата от левой коалиции Габриэля Борича с победой.