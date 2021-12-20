Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Уникальный ритуальный жертвенный котёл, обнаруженный поисковиками в Ростовской области, передан реставраторам. Предполагается, что находка пополнит коллекцию музея истории Ростова-на-Дону.

Фото со страницы Андрея Кудрякова в Facebook Скифский котёл

«Котёл, предположительно скифского времени, в удивительной сохранности и сам по себе представляет высокую ценность для археологии. Он был похищен фашистами из одного из курганов. По информации, которую удалось поисковикам обнаружить в архивах, этот предмет был в составе тех находок, которые немецкие специальные команды хотели вывезти с территории СССР, но благодаря активным наступательным действиям советской армии не успели», — уточнили в донском комитет по охране объектов культурного наследия.

Специалисты подчеркнули, что это пока это единичная подобная находка на территории Ростовской области. Не исключено, что поиски помогут ещё отыскать ценные предметы.